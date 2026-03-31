Malgré deux défaites, Luis Díaz estime que la Colombie n'a « rien perdu »

Shakira a du souci à se faire, car la Colombie tient une nouvelle voix à écouter sans modération : celle de l’optimisme de Luis Díaz . En effet, la star des Cafeteros a tenu à éteindre tout incendie après les deux défaites de sa sélection face à la Croatie (1-2) et face à la France (1-3). Le natif de Barrancas affirme que ses coéquipiers et lui sont bien prêts à jouer de mauvais tours pendant la Coupe du monde malgré ces petites déroutes.

« Nous savions à quoi nous nous exposions en affrontant des équipes de ce niveau, explique l’ancienne gloire de Liverpool. Mais c’est justement le but. Comprendre ce qui a été mal fait et s’améliorer dans le futur, car la vérité, c’est que nous formons un groupe très soudé. Nous n’avons absolument rien perdu avec ces deux défaites. Nous devons simplement continuer à travailler encore plus dur pour atteindre le niveau d’excellence que nous visons, et nous y parviendrons certainement. » …

SW pour SOFOOT.com