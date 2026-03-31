Pas d'Euro U19 pour Messi et les Bleuets

Pas besoin de faire leurs ETA. Opposée à la Croatie ce mardi pour un match décisif en vue d’une qualification à l’Euro, l’équipe de France U19 n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) qui confirme sa deuxième place dans son groupe de qualification, juste derrière… les Croates.

Pas de victoire, pas d’Euro

L’égalisation d’Enzo Molebe (Montpellier) sera donc vaine. Ce match nul anéantit les espoirs des Bleuets de participer à la phase finale de l’Euro U19 qui aura lieu au pays de Galles du 28 juin au 11 juillet 2026 puisque seule la première place offrait un ticket d’or. Avec deux matchs nuls et un seul succès en trois rencontres, les joueurs de Bernard Diomède terminent la phase de groupe invaincus, mais à la maison . Et ce malgré une belle génération incarnée par Mathys Detourbet (ESTAC), Khalis Merah (Lyon), Rudy Matondo (Paris FC) et… Rayane Messi (Neom SC, en prêt de Strasbourg).…

TC pour SOFOOT.com