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Neymar est très touché par les critiques à son égard
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 17:24

Neymar est très touché par les critiques à son égard

Neymar est très touché par les critiques à son égard

YouTube, c’est aussi YouPsy. Sur le réseau social au logo rouge, Neymar a lâché ses vérités à propos de la façon dont il vit les critiques et les ragots à son sujet suite à son projet de revenir avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde . Surprise : le bonhomme en souffre .

Dans le vlog en question, l’ancien Parisien se prend en photo en sirotant un remontant et explique : « Si je poste cette photo, ils vont dire que je suis en vacances. Sérieusement, je suis contrarié de voir qu’il y a des gens qui ne m’aiment pas. J’ai déjà fait beaucoup d’erreurs et j’en ferai certainement beaucoup d’autres. Je l’admets, c’est la vie. »

SW pour SOFOOT.com

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