En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1
TW : maux de tête. Ce mardi, la Pro League s’est réunie afin de voter quant au sort des équipes U23 en D1B , la Challenger Pro League. Initialement, la nouvelle réforme prévoyait que deux clubs soient relégués dans le troisième échelon.
Mais, et ça a son importance, selon ce changement de règles, les clubs U23 d’Anderlecht, Bruges, Gand et Genk qui évoluent en D1B depuis quelques années maintenant, devaient s’y maintenir, qu’importent leurs résultats sportifs , afin de respecter un quota d’équipes de jeunes en deuxième division : c’est-à-dire quatre .…
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