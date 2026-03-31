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En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 17:00

En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1

En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1

TW : maux de tête. Ce mardi, la Pro League s’est réunie afin de voter quant au sort des équipes U23 en D1B , la Challenger Pro League. Initialement, la nouvelle réforme prévoyait que deux clubs soient relégués dans le troisième échelon.

Mais, et ça a son importance, selon ce changement de règles, les clubs U23 d’Anderlecht, Bruges, Gand et Genk qui évoluent en D1B depuis quelques années maintenant, devaient s’y maintenir, qu’importent leurs résultats sportifs , afin de respecter un quota d’équipes de jeunes en deuxième division : c’est-à-dire quatre .…

EA pour SOFOOT.com

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