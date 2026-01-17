Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
Saint-Étienne 1-0 Clermont
But : Boakye (55 e )
Une passe décisive, une vraie ! Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Clermont à domicile sur la plus courte des marges grâce à un joli service de Lucas Stassin pour Augustine Boakye : peu avant l’heure de jeu et alors que le score était encore vierge, l’attaquant (qui avait gâché une belle occasion avant la mi-temps) a sorti une talonnade inspirée profitant à son partenaire.…
