Nice noyé par un grand Téfécé

Toulouse 5-1 Nice

Buts : Hidalgo (7 e et 55 e ), Magri (45 e ), Cásseres (74 e ) et Vingolo (81 e ) pour le Téfécé // Wahi (49 e ) pour les Aiglons

L’Occi…tannée. Nice a coulé à Toulouse. Très friables et plombés par des erreurs individuelles, les Aiglons n’ont pas confirmé leur embellie du début de 2026. Claude Puel s’incline pour la première fois depuis son retour, su un score très lourd (1-5) .…

UL pour SOFOOT.com