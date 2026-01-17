Nice noyé par un grand Téfécé
Toulouse 5-1 Nice
Buts : Hidalgo (7 e et 55 e ), Magri (45 e ), Cásseres (74 e ) et Vingolo (81 e ) pour le Téfécé // Wahi (49 e ) pour les Aiglons
L’Occi…tannée. Nice a coulé à Toulouse. Très friables et plombés par des erreurs individuelles, les Aiglons n’ont pas confirmé leur embellie du début de 2026. Claude Puel s’incline pour la première fois depuis son retour, su un score très lourd (1-5) .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer