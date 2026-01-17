La Juve bloquée en Sardaigne
Cagliari 1-0 Juventus
But : Mazzitelli (64 e )
Injuste foot. Malgré une domination illustrée par ses 75% de possession et sa quinzaine de corners, la Juve s’est pris les pieds dans le tapis pour la première fois depuis plus d’un mois. La faute à Luca Mazzitelli, subtil dévieur d’un coup franc de Gianluca Gaetano sur la seule frappe cadrée de Cagliari. L’homme aux dix clubs italiens permet à son équipe de l’emporter pour la première fois en 2026, et pour la première fois contre la Vieille Dame depuis 2020.…
UL pour SOFOOT.com
