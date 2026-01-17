Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine

Une énorme première mi-temps a permis à l'OM de dérouler à Angers, devenant la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l'accueil de Liverpool en Ligue des champions.

Angers 2-5 OM

Buts : Sbaï (45 e +2) et Allevinah (90 e +2) pour le Sco // Gouiri (19 e ), Greenwood (24 e ), Traoré (34 e ), Wheah (40 e ) et Paixão (88 e ) pour l’OM

Une semaine à quatorze buts, trois retours de blessures (Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Facundo Medina) qui s’apparentent à des recrues, et une gestion tranquille en deuxième mi-temps, voilà comment l’OM, à Angers, a préparé l’accueil de Liverpool (4-1) .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com