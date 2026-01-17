 Aller au contenu principal
Strasbourg recrute une pépite de Ligue 2 qui jonglait avec œufs
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 21:33

Strasbourg recrute une pépite de Ligue 2 qui jonglait avec œufs

Strasbourg recrute une pépite de Ligue 2 qui jonglait avec œufs

Dunkerque est Guessimé ? L’USLD perd son Gessime Yassine. International U20 marocain, et grand leader de son pays lors du Mondial remporté en octobre, l’ailier a signé un contrat jusqu’en 2030 avec Strasbourg . Le jeune de 20 ans, né à Salon-de-Provence, a été l’un des hommes forts de l’excellente saison 2024-2025 des Nordistes, quatrièmes de Ligue 2 et demi-finalistes de la Coupe de France, grand dribbleur.

Tellement que petit, il s’amusait à jongler avec… des œufs. C’est ce que sa maman raconte à SNRT News : « Il ouvrait le frigo, il jouait avec les œufs. Il cassait les œufs parce qu’il pensait que c’étaient des ballons. » Une jolie manière de dire qu’il est passionné de foot. Il a déjà joué une fois à la Meinau, lors de l’élimination dunkerquoise en Coupe de France, à la fin de l’année.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:14 

    Une énorme première mi-temps a permis à l'OM de dérouler à Angers, devenant la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l'accueil de Liverpool en Ligue des champions. Angers 2-5 OM Buts : Sbaï (45 e +2) et Allevinah (90 e +2) pour le Sco // Gouiri ... Lire la suite

  • Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:00 

    Saint-Étienne 1-0 Clermont But : Boakye (55 e ) Une passe décisive, une vraie ! Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Clermont à domicile sur la plus courte des marges grâce à un joli service de Lucas Stassin pour Augustine Boakye : ... Lire la suite

  • La Juve bloquée en Sardaigne
    La Juve bloquée en Sardaigne
    information fournie par So Foot 17.01.2026 22:58 

    Cagliari 1-0 Juventus But : Mazzitelli (64 e ) Injuste foot. Malgré une domination illustrée par ses 75% de possession et sa quinzaine de corners, la Juve s’est pris les pieds dans le tapis pour la première fois depuis plus d’un mois. La faute à Luca Mazzitelli, ... Lire la suite

  • Nice noyé par un grand Téfécé
    Nice noyé par un grand Téfécé
    information fournie par So Foot 17.01.2026 21:03 

    Toulouse 5-1 Nice Buts : Hidalgo (7 e et 55 e ), Magri (45 e ), Cásseres (74 e ) et Vingolo (81 e ) pour le Téfécé // Wahi (49 e ) pour les Aiglons L’Occi…tannée. Nice a coulé à Toulouse. Très friables et plombés par des erreurs individuelles, les Aiglons n’ont ... Lire la suite

