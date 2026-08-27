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Une superstar anglaise au secours du FC Nantes ?
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 23:58
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Une superstar anglaise au secours du FC Nantes ?

Une superstar anglaise au secours du FC Nantes ?

Nantes est à tournant de son histoire. Redescendu en Ligue 2 et auteur d’un début de saison cata, le FC Nantes est dans une sale période. La tension n’a jamais été aussi haute entre les fidèles du club et les Kita, qui depuis leur tour d’ivoire sembleraient fin disposés à vendre leur club . Selon Ouest-France , trois offres de rachat seraient même déjà sur la table, dont une chiffrée à 100 millions d’euros.

David Beckham cité

Le quotidien signale également qu’un nom bien connu du foot mondial aurait résonné dans les négociations, qui remonteraient à plus de deux ans : « Le nom de David Beckham revient dans les discussions. » Déjà propriétaire de l’Inter Miami, très actif dans le monde des affaires et désormais milliardaire, la star anglaise serait en « concurrence » dans ce dossier avec deux fonds de pension britanniques.…

TJ pour SOFOOT.com

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