Pour la première fois de l'histoire, un club d'Andorre se qualifie pour une coupe d'Europe
Historique ! Victorieux aux tirs au but de Drita (Kosovo) et qualifié pour la Ligue Conférence, l’Inter Escaldes va devenir le premier club d’Andorre à jouer une coupe d’Europe . Un moment d’histoire pour tout le foot andorran, qui n’avait jusque-là jamais eu de représentant sur la scène européenne. Sur le penalty victorieux d’Escaldes, les scènes de joies correspondaient d’ailleurs avec toute l’attente que représente un tel événement !
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