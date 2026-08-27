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Pour la première fois de l'histoire, un club d'Andorre se qualifie pour une coupe d'Europe
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 23:30
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Pour la première fois de l'histoire, un club d'Andorre se qualifie pour une coupe d'Europe

Pour la première fois de l'histoire, un club d'Andorre se qualifie pour une coupe d'Europe

Historique ! Victorieux aux tirs au but de Drita (Kosovo) et qualifié pour la Ligue Conférence, l’Inter Escaldes va devenir le premier club d’Andorre à jouer une coupe d’Europe . Un moment d’histoire pour tout le foot andorran, qui n’avait jusque-là jamais eu de représentant sur la scène européenne. Sur le penalty victorieux d’Escaldes, les scènes de joies correspondaient d’ailleurs avec toute l’attente que représente un tel événement !

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