Le Barça en maîtrise face à l'Athletic Club
FC Barcelone 2-0 Athletic Club
Buts : Raphinha (37 e ) et Fermín (82 e ) pour ler Barça
Le Barça reçu deux sur deux. Ce jeudi soir, les hommes d’Hansi Flick ont réussi leur deuxième sortie en Liga, la première de la saison au Camp Nou (2-0) . Les Blaugranas ont été patients, et ont trouvé l’ouverture peu avant la pause et un bijou de passe décisive signé Pedri pour Raphinha, qui a lui-même pris tout son temps pour contourner Unai Simón et finir avec sang-froid.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer