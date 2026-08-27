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Ligue 3 : Caen freiné à domicile par Bastia
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 22:45
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Ligue 3 : Caen freiné à domicile par Bastia

Ligue 3 : Caen freiné à domicile par Bastia

Caen 0-1 Bastia

But : Rodrigues (3 e )

Le début de saison caennais est loin d’être évident. Déjà irrégulier, Caen a chuté pour la deuxième fois de la saison face à Bastia (1-0) . Après avoir pourtant gagné ses deux premiers matchs de la saison à domicile (Valenciennes puis Aubagne), Malherbe n’a pas trouvé la solution face à des Corses très disciplinés et plus sérieux que leurs adversaires : un but de Clément Rodrigues en début de rencontre aura suffi pour ramener les trois points de Normandie, malgré les nombreuses attaques caennaises en fin de rencontre.…

TJ pour SOFOOT.com

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