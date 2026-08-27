Ligue 3 : Caen freiné à domicile par Bastia
Caen 0-1 Bastia
But : Rodrigues (3 e )
Le début de saison caennais est loin d’être évident. Déjà irrégulier, Caen a chuté pour la deuxième fois de la saison face à Bastia (1-0) . Après avoir pourtant gagné ses deux premiers matchs de la saison à domicile (Valenciennes puis Aubagne), Malherbe n’a pas trouvé la solution face à des Corses très disciplinés et plus sérieux que leurs adversaires : un but de Clément Rodrigues en début de rencontre aura suffi pour ramener les trois points de Normandie, malgré les nombreuses attaques caennaises en fin de rencontre.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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