Bradley Barcola, un transfert pour changer de statut

Bradley Barcola a tout gagné au PSG, mais il s’est fait éclipser par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans les moments qui comptaient. Raison pour laquelle l’ailier s’apprêter à filer à l’anglaise, direction Liverpool, avec l’ambition d’en devenir la tête d’affiche.

L’histoire retiendra que Bradley Barcola a certainement disputé son dernier match sous le maillot du PSG le 30 mai, à la Puskás Aréna, contre Arsenal. Une ultime apparition ponctuée d’une deuxième Ligue des champions, pour sortir par la grande porte. Après trois saisons, 152 matchs, 39 buts et une douzaine de trophées dans l’armoire, le natif de Lyon s’apprête à quitter la capitale. Selon The Athletic, Liverpool a trouvé un accord avec le PSG sur un transfert de 140 millions d’euros – bonus compris. À bientôt 24 ans (il soufflera ses bougies le 2 septembre), Barcola va donc tenter de s’expatrier. L’occasion de prouver qu’il mérite d’être THE MAN.

Sortir de l’ombre de Doué et Kvaratskhelia

Sa saison au PSG s’est terminée de manière amère. Touché à la cheville en mars alors qu’il avait démarré tous les matchs de Ligue des champions de la campagne, il n’a plus retrouvé le onze de départ à son retour de blessure : 38 minutes de jeu à Anfield en quarts de finale, 45 minutes sur la double confrontation face au Bayern, et une entrée tardive en finale contre Arsenal, un peu avant la prolongation, pour 37 minutes sur la pelouse. On ne choquera personne en affirmant que Bradley Barcola espérait jouer un rôle plus grand dans la conquête du « Back2Back ».…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com