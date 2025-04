information fournie par So Foot • 01/04/2025 à 11:03

« Une suicide collectif » : les nouveaux extraits d’une réunion entre les présidents de Ligue 1

Y a du nouveau !

Invité sur RMC dans l’ After Foot , Fabien Touati, le réalisateur du Complément d’enquête sur Nasser al-Khelaïfi, a révélé de nouveaux extraits d’une autre réunion, datant du 14 février dernier. Après celui datant de juillet 2024, ce rassemblement d’urgence des présidents de Ligue 1 avait lieu dans le contexte de mise sous séquestre des 50% du versement des droits TV de février par le diffuseur DAZN (avant son versement à la fin de ce mois). Avec une situation d’urgence qui a pesé sur les esprits. « On est en train de nous conduire à un suicide collectif. Voilà ce que je suis en train de te dire. Et personne ne bouge » , a d’abord lancé le président du FC Nantes Waldemar Kita.…

TJ pour SOFOOT.com