Une star du Mondial australien s'engage au Sporting avec une clause libératoire énorme

Une belle Nestory. Par ses dribbles, son histoire, et son but magnifique contre la Turquie, Nestory Irankunda a été une des stars du Mondial australien. Les recruteurs du Sporting Portugal l’ont bien compris, puisqu’ils viennent d’aligner 15 millions d’euros sur ce joueur de 20 ans (comme Warren Zaïre-Emery, par exemple). Le joueur de poche (1m75) s’engage officiellement au Sporting. Il y signe jusqu’en 2031, avec une clause libératoire complètement dingue : son club, qui disputera la Ligue des champions cette saison, ne le libèrera pas à moins de 80 millions d’euros.

Au Bayern sans jouer

Lui-même « s’est décrit comme puissant, très rapide et capable de sauter très haut » lors de sa présentation. Le prodige, fan de Michael Jackson, évoluait la saison dernière en Championship. Il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives avec Watford. Il sortait d’une expérience au Bayern Munich, où il n’a pas joué avec les professionnels mais à été prêté aux Grasshopper . En 2021, il avait fait ses débuts avec Adélaïde , dans le Championnat australien. Il n’avait que quinze ans.…

UL pour SOFOOT.com