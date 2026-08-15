Aguerd s'explique sur sa situation

Les championnats d’Europe d’Athlétisme inspirent l’OM. Après le faux départ de Pierre-Émile Højbjerg à Newcastle, c’est Nayef Aguerd qui est lui aussi finalement resté dans la cité phocéenne. Le défenseur marocain est revenu ce samedi sur les détails de son transfert avorté à la Real Sociedad , qu’il devait rejoindre en prêt payant de 2 millions d’euros (avec une option d’achat fixée à 17 millions d’euros). « Ma visite médicale s’est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs. La seule question concernait mon protocole de reprise progressive , nécessaire pour me permettre de retrouver toutes mes capacités dans les meilleures conditions, alors que l e coach souhaitait pouvoir compter sur moi immédiatement . Je respecte totalement sa position », a-t-il indiqué ce samedi dans une story Instagram.

« Ce n’est pas un caprice »

Une prise de parole qui vise à apaiser le climat marseillais particulièrement sulfureux en ce moment, à l’heure où l’OM doit vendre pour pouvoir faire venir ses premières recrues. « Ce n’est ni un caprice, ni un manque de respect envers la Real Sociedad ou qui que ce soit. (…) Je suis conscient de la situation économique de l’OM et je sais que, dans le football, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin du mercato. Mais tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout », a poursuivi le défenseur qui avait traîné une pubalgie toute la saison dernière.…

OC pour SOFOOT.com