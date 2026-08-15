Lille arrache le nul face à Everton en match amical
Manquent de mordant ces « Dogues ». Pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, le LOSC se déplaçait au Hill Dickinson Stadium ce samedi pour y affronter Everton. Les Lillois ont souffert dans une première période où Berke Özer s’est illustré à plusieurs reprises pour sauver les siens. Le Turc n’a en revanche rien pu faire pour Olivier Giroud, sorti sur blessure, ou bien face à Iliman Ndiaye, qui a concrétisé la domination des Toffees dans cette première période en transformant un penalty peu avant la mi-temps (41e).
Le LOSC a cependant mieux fini en se montrant plus dangereux en fin de match, et le caramel est finalement venu du pied droit d’Hakon Haraldsson. L’Islandais a repris de volée un centre de Noah Edjouma au bout du temps additionnel (90e+3) pour permettre au club du Nord d’arracher le match nul. Lille débutera sa saison en championnat le dimanche 23 août sur la pelouse d’Angers (15h00).…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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