Lille arrache le nul face à Everton en match amical

Manquent de mordant ces « Dogues ». Pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, le LOSC se déplaçait au Hill Dickinson Stadium ce samedi pour y affronter Everton. Les Lillois ont souffert dans une première période où Berke Özer s’est illustré à plusieurs reprises pour sauver les siens. Le Turc n’a en revanche rien pu faire pour Olivier Giroud, sorti sur blessure, ou bien face à Iliman Ndiaye, qui a concrétisé la domination des Toffees dans cette première période en transformant un penalty peu avant la mi-temps (41e).

Le LOSC a cependant mieux fini en se montrant plus dangereux en fin de match, et le caramel est finalement venu du pied droit d’Hakon Haraldsson. L’Islandais a repris de volée un centre de Noah Edjouma au bout du temps additionnel (90e+3) pour permettre au club du Nord d’arracher le match nul. Lille débutera sa saison en championnat le dimanche 23 août sur la pelouse d’Angers (15h00).…

OC pour SOFOOT.com