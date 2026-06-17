Emanuel Emegha annonce son départ de Strasbourg
L’annonce la moins surprenante de la décennie. Après trois saisons sous les couleurs du Racing, Emanuel Emegha va quitter l’Alsace pour rejoindre Chelsea , un transfert déjà officialisé depuis plusieurs mois mais qui deviendra effectif cet été.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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