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Giroud fixe un nouvel objectif à Mbappé
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 15:05

Giroud fixe un nouvel objectif à Mbappé

Giroud fixe un nouvel objectif à Mbappé

Kyky a dépassé Gigi qui en sourit. Face au Sénégal ce mardi soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur des Bleus en dépassant Olivier Giroud et ses 57 pions. Avec son doublé, le capitaine Kyks en est maintenant à 58 et l’ancien recordman a tenu à saluer la prestation de son ex-coéquipier dans les colonnes du Parisien : « Je suis content que ce soit Kylian qui se l’approprie. C’était inévitable. Le sens de l’histoire, bien évidemment. La suite logique. Il va battre tous les records, on le sait. »

Et maintenant, les 100 buts

L’attaquant du LOSC, qui a prolongé son contrat d’une pige il y a quelques jours, voit les choses en grand pour l’attaquant de 27 piges : « Je souhaite à Kyks d’en mettre au moins 50 autres et de franchir ainsi largement la barre des 100 buts. Ça serait vraiment sympa. Il est en pleine force de l’âge et a encore de très belles saisons devant lui. »

EM pour SOFOOT.com

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