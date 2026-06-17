Pas de dérapage raciste pendant France-Sénégal, le commentateur argentin victime d'un fake
Ce mercredi matin, une séquence d’un commentateur argentin décrivant le retour au vestiaires des joueurs à la mi-temps de France-Sénégal, annonçant le score nul et vierge « entre deux pays africains » , a largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Relayée par plusieurs médias, dont sofoot.com, cette séquence ne s’avère être qu’un mauvais montage de ce qu’a vraiment commenté le journaliste argentin Nicolás Haase, qui a, dans celle d’origine, simplement annoncé le score à la mi-temps.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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