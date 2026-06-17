L'OGC Nice annonce deux départs majeurs
Gym tonique. Après une saison dans les bas-fonds de la Ligue 1 et un maintien arraché en barrages face à l’ASSE, l’OGC Nice a annoncé dans un communiqué mettre fin à sa collaboration avec Claude Puel , dont le contrat expirait. L’entraîneur, déjà passé sur le banc du Gym entre 2012 et 2016, a dirigé 27 matchs depuis son retour fin décembre 2025, pour 8 victoires.
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