Une star argentine exprime son souhait de rentrer au pays

El Toro dans une arène argentine ? Lautaro Martínez rêve d’un retour au pays. Pour Racing Radio, l’attaquant argentin de 28 ans ouvre grand la porte à un come back au Racing, basé à Avellaneda, dans la banlieue de Buenos Aires. « J’ai encore trois ans de contrat avec l’Inter et j’aimerais rester longtemps dans le football de haut niveau, parce que je me sens bien et que je suis encore assez jeune. Mais, à l’avenir, j’aimerais revenir au Racing, afin que mes enfants comprennent aussi l’amour que les gens ont pour moi là-bas ».

Tout vient à point à qui sait attendre

Martínez, complètement in love de son ex, est reconnaissant : « Le désir de revenir au Racing est toujours présent en moi grâce aux moments que j’ai vécus, parce qu’ils m’ont permis de faire ce que je fais aujourd’hui. En plus des sacrifices que j’ai faits, ils m’ont beaucoup aidé ». …

EA pour SOFOOT.com