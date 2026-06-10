Une spidercam manque d’écraser un cameraman en plein match

Spidercam ne fait pas forcément référence à Spider-Man. Ce mardi, lors de la rencontre entre la Hongrie et le Kazakhstan, remportée 3-1 par les Hongrois au Nagyerdei Stadion de Debrecen, une caméra suspendue s’est violemment écrasée en bord de pelouse.

Mais QUOI ?! UNE CAMÉRA EST TOMBÉE DU TOIT DU STADE EN PLEIN MATCH !!! 😳😳😳😳 Ça s'est déroulé lors du match 🇭🇺 Hongrie - Kazakhstan 🇰🇿 qui se déroulait à Debrecen, en Hongrie. Le drame a été évité de justesse... 😰 pic.twitter.com/jzVEefUe9X…

MJ pour SOFOOT.com