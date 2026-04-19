Une somme dérisoire proposée par le PSG pour racheter le Parc des Princes ?

Les négociations promettent d’être ardues. Alors que l’élection d’Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris a rouvert la porte à une possible vente du Parc des Princes , les discussions entre la ville et le PSG s’annoncent tendues. L’édile a notamment affirmé espérer boucler le dossier « d’ici la fin de l’été » , même si de nombreux obstacles restent à surmonter. À commencer par le prix que les champions d’Europe devront débourser s’ils veulent devenir propriétaires de leur enceinte . Grégoire veut confier l’estimation aux services du Domaine (organisme dépendant du ministère des Finances).

D’importants travaux en perspective ?

Mais le PSG, de son côté, n’entend pas se tourner les pouces sur le sujet et prendre l’initiative . Selon les informations de L’Equipe , le club de la capitale aurait proposé une somme de 38 millions d’euros , bien loin des plusieurs centaines de millions évoquées par certaines sources. En cause notamment, les importants travaux nécessaires pour remettre le stade à neuf, lui qui malgré une rénovation pour l’Euro 2016 n’est pas dans son meilleur état.…

TB pour SOFOOT.com