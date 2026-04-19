Un tour de magie en plein match en Angleterre

Un tour de magie en plein match en Angleterre

L’arbitre n’y a vu que du feu. Lors d’un match de charité disputé à Wembley , le youtubeur Max Fosh s’est illustré après avoir reçu un carton jaune. Le fautif s’est en effet saisi de la biscotte avant… d’y mettre le feu, cette dernière disparaissant instantanément sous les yeux ébahis de l’homme en noir.

😵 Un tour de magie en plein match ! 🔥 Lors d'un match de charité à Wembley, le youtubeur Max Fosh reçoit un jaune après une faute et... le brûle ! 😂Même l'arbitre n'a pas les mots. pic.twitter.com/wq584Vyc9q…

TB pour SOFOOT.com