Bafétimbi Gomis bientôt de retour au sein d'un club de Ligue 1 ?

Bientôt le retour de la panthère ? Retraité des terrains, Bafétimbi Gomis n’en n’a pas pour autant terminé avec le football . Selon les informations de L’Equipe , l’ancien buteur et international tricolore pourrait débarquer à Troyes dans le rôle de directeur sportif . Engagés dans la lutte pour la montée en Ligue 1, les Aubois préparent déjà l’avenir. Antoine Sibierski, actuel détenteur du poste, quittera en effet ses fonctions à l’issue de la saison.

Un passé à Troyes pour Gomis

Celui qui a officié comme consultant tout en se formant aux différents métiers du football depuis la fin de sa carrière aurait donc les faveurs du City Group, propriétaire de l’ESTAC. Passé par de nombreux clubs de l’Hexagone, Gomis a d’ailleurs déjà porté les couleurs du club . C’était lors d’un prêt de six mois en 2005, alors que le jeune attaquant faisait encore ses gammes à Saint-Étienne. Bilan : six buts en treize matchs de Ligue 2.…

TB pour SOFOOT.com