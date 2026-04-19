Monaco cale à son tour dans la course à l'Europe

Monaco 2-2 Auxerre

Buts : Fati (56 e ) et Balogun (59 e SP) pour l’ASM // Danois (11 e ) et Sinayoko (33 e ) pour l’AJA

D’abord à côté de la plaque et menée de deux buts, puis révoltée après la pause, l’AS Monaco partage finalement les points avec Auxerre (2-2) . Une bien mauvaise opération en vue de la Ligue des champions pour les uns, de quoi entretenir l’espoir du maintien pour les autres. Après une entame intéressante, l’ASM s’endort pourtant complètement. Sur un corner mal repoussé, Kévin Danois envoie une reprise de volée téléguidée dans le petit filet pour glacer l’ambiance avec style (0-1, 11 e ) . Paradoxalement, les Monégasques frisent alors le hors-sujet. Et en particulier Lukáš Hrádecký, sollicité à plusieurs reprises et qui finit par complètement se trouer sur ce bel enchaînement de Lassine Sinayoko depuis l’entrée de la surface (0-2, 33 e ) . Comme la semaine passée dans la capitale, le Rocher ne répond plus.…

TB pour SOFOOT.com