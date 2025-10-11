Une soirée de ratés sur penaltys
Ratés cinq sur cinq.
Ce samedi soir de qualifications à la prochaine Coupe du monde aura été traversé d’une drôle de rengaine : sur les quatre penaltys sifflés aux quatre coins de l’Europe, aucune n’a été transformé . Pire, en début de soirée Erling Haaland s’est même vu offrir une deuxième tentative face au portier israélien Danniel Peretz, échouant à nouveau et portant le total d’échecs à cinq. Ferran Torres (Espagne), Mateo Retegui (Italie) et Cristiano Ronaldo (Portugal) lui ont ensuite emboîté le pas.…
