À Porto, Nice continue sa triste série et égale un record
Porto 3-0 Nice
Buts : Veiga (1 ère et 33 e ) et Samu (SP, 61 e )
L’espoir fait vivre, la patience est la mère des vertus, et plus on n’a rien, plus on veut croire. Peut importe qu’on soit un philosophe antique, Romain Gary, ou Franck Haise, plus grand chose ne raccroche au bonheur avec cet OGC Nice. Timoré, friable ou sans justesse technique dans le dernier geste, les Aiglons repartent de Porto avec les mêmes travers que depuis… 17 matchs européens. Une éternité, et le record de Lille égalé.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer