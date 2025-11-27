Robin Van Persie fait rentrer son fils, le leader s'incline... : jolie début de soirée en Ligue Europa

Robin Van Persie fait rentrer son fils, le leader s'incline... : jolie début de soirée en Ligue Europa

Top ! Je suis une équipe hongroise supérieure à Nice, je suis je suis je suis…

Robin Van Persie qui fait rentrer son fils, Midjtjylland qui reste leader malgré une défaite, une équipe hongroise toujours invaincue… quel début de soirée en Ligue Europa.…

UL pour SOFOOT.com