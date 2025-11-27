information fournie par So Foot • 27/11/2025 à 20:37

Lille déroule contre le Dinamo Zagreb

Lille 4-0 Dinamo Zagreb

Buts : Correia (21 e ), Mukau (36 e ), Igamane (69 e ) et André (86 e ) pour les Dogues

De retour dans le bon chemin.…

CG pour SOFOOT.com