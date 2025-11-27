Pélissier : «Christophe Gleizes a tout mon soutien »
Pour la libération de Christophe Gleizes.
Lorsqu’un confrère est emprisonné pour avoir exercé son métier, la profession se mobilise, qu’il travaille pour la presse quotidienne, un magazine, un média en ligne, qu’il soit permanent ou indépendant.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
