Pourquoi Liverpool a aimé Jacquet

En toute fin de mercato hivernal, Liverpool a sécurisé l'arrivée du Rennais Jérémy Jacquet pour la saison prochaine contre 70 millions d'euros. Achat stratégique, panic-buy ou argent jeté par les fenêtres ? Voici pourquoi les Reds ont fait tourner la planche à billets. pour le joueur de 20 ans.

→ L’archétype du défenseur moderne

Jérémy Jacquet n’a eu besoin que de 30 matchs de Ligue 1 sous le maillot du Stade rennais pour devenir le défenseur le plus convoité du mercato hivernal, finalement enrôlé par le très dépensier Liverpool contre 70 patates. Pour autant, le central de 20 ans n’est pas sorti de nulle part d’un coup. Deux prêts successifs et un retour à l’étage inférieur avec Clermont lui ont été nécessaires pour s’installer dans la charnière centrale rennaise. Et assumer pleinement son style de jeu, qui correspond à ce que l’on attend du défenseur moderne : « Avec le ballon et dans la lecture du jeu, c’est un profil exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 20 ans » , expliquait son entraîneur Habib Beye en novembre dernier.

On connaît tous son destin : s’il n’a pas de problèmes physiques ça ira très haut et très loin…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com