Le gardien de la Cremonese revient sur l'explosion de pétard dont il a été victime
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 13:06

Tout devait bien se passer ce dimanche-là pour Emil Audero, le gardien de Crémone. Alors qu’il affrontait son ancien club de l’Inter Milan, un pétard parti du parcage intériste est venu s’écraser sur sa jambe en tout début de seconde période.

Après quelques minutes de flottement et d’inquiétude, il a finalement décidé de poursuivre le match. 24 heures plus tard, le portier indonésien est revenu sur l’incident auprès de la Gazzetta dello sport .

