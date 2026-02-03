Fran García digère mal de ne pas avoir pu quitter le Real Madrid

Se queda , Fran García reste au Real Madrid. Les supporters merengues peuvent souffler, leur latéral gauche, bouché à son poste par Álvaro Carreras et n’ayant joué que 415 minutes cette saison , ne rejoindra pas l’AFC Bournemouth en prêt.

Selon The Athletic , le Real Madrid préfère garder son latéral par peur de se retrouver à court de joueurs pour les mois à venir. Malheureux pour García qui souhaitait rejoindre l’effectif anglais entrainé par Andoni Iraola, son coach lors de son passage au Rayo Vallecano , et, enfin, jouer.…

EA pour SOFOOT.com