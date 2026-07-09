Mohamed Ouahbi très confiant avant France-Maroc
La pression monte, mais pas pour le sélectionneur marocain. Interrogé à l’arrivée de ses joueurs au stade de Foxborough, Mohamed Ouahbi s’est montré très confiant avant de défier l’équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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