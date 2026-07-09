Une chance de rejouer pour Eriksen à Wolfsburg ?

Le chemin sera (encore) long. Le Vfl Wolfsburg a communiqué ce jeudi sur la situation de Christian Eriksen, victime d’un deuxième malaise cardiaque au mois de juin lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine. Le meneur de jeu va suivre un protocole de rééducation du côté du Danemark . « Christian Eriksen commencera prochainement un programme de rééducation. Après une discussion avec le directeur général du VfL, il a été décidé que le joueur suivrait ce programme dans son pays natal, le Danemark » , a fait savoir le club allemand sur ses réseaux sociaux.

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TB pour SOFOOT.com