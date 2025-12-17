Une série sur Michel Platini bientôt diffusée sur Canal+
Encore mieux que Breaking Bad.
Michel Platini a présenté ce mardi soir sur la scène de l’Olympia une série documentaire en six épisodes de 30 minutes chacun qui présentera son histoire . Diffusée sur Canal+ en 2026, la série reviendra sur la trajectoire de Platoche, de ses premières armes à Nancy à son échec d’accéder à la présidence de la FIFA.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer