Une série sur Michel Platini bientôt diffusée sur Canal+
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 09:43

Une série sur Michel Platini bientôt diffusée sur Canal+

Une série sur Michel Platini bientôt diffusée sur Canal+

Encore mieux que Breaking Bad.

Michel Platini a présenté ce mardi soir sur la scène de l’Olympia une série documentaire en six épisodes de 30 minutes chacun qui présentera son histoire . Diffusée sur Canal+ en 2026, la série reviendra sur la trajectoire de Platoche, de ses premières armes à Nancy à son échec d’accéder à la présidence de la FIFA.…

CMF pour SOFOOT.com

Sport
