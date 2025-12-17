 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 11:37

Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »

Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »

Rival un jour, rival toujours

À quelques heures de la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG, Saúl Ñíguez n’a pas hésité à faire parler de lui. Interrogé sur une éventuelle comparaison entre Flamengo et le Real Madrid , le milieu espagnol a été catégorique. « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters » , a-t-il lâché dans un entretien à AS , estimant que l’ambiance du Bernabéu n’avait « rien à voir » avec celle du Maracanã.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Viens écouter Footox, le nouveau podcast gratuit de la rédaction de So Foot !
    Viens écouter Footox, le nouveau podcast gratuit de la rédaction de So Foot !
    information fournie par So Foot 17.12.2025 11:06 

    L’actu du foot comme tu ne l’as jamais entendue ! Précédemment déjà disponible sur la plateforme So Foot Arena comme tant d’autres podcasts à la sauce SF tels que Tellement Pied – qui raconte les coulisses des reportages du magazine So Foot – ou encore Légendes ... Lire la suite

  • Coupe Arabe et Coupe intercontinentale : deux finales en moins de 24 heures au Qatar
    Coupe Arabe et Coupe intercontinentale : deux finales en moins de 24 heures au Qatar
    information fournie par So Foot 17.12.2025 10:58 

    Pour les nostalgiques des stades climatisés et de Morgan Freeman. Le Qatar s’apprête à cocher une nouvelle case dans le livre des records de la FIFA. En l’espace de deux jours, l’émirat va accueillir deux finales majeures. Le 17 décembre, place à la finale de la ... Lire la suite

  • Le match Nigeria-RDC, qualificatif pour le Mondial, n'est peut-être pas fini
    Le match Nigeria-RDC, qualificatif pour le Mondial, n'est peut-être pas fini
    information fournie par So Foot 17.12.2025 10:31 

    Mauvais perdants ou fins juristes ? Éliminé par la RD Congo en finale des barrages africains (1-1, 4-3 TAB), le Nigeria n’a pas rangé le dossier Coupe du monde. La fédération nigériane (NFF) a officiellement saisi la FIFA pour contester l’éligibilité de plusieurs ... Lire la suite

  • Canal+ préfère le porno à la Ligue 1
    Canal+ préfère le porno à la Ligue 1
    information fournie par So Foot 17.12.2025 10:25 

    Sortez les mouchoirs. À l’occasion d’une soirée de révélation des projets de Canal + pour l’année 2026, le président la chaîne Maxime Saada en a profité pour se payer la LFP . « On est fier d’avoir été les premiers à diffuser de la Ligue 1 et du porno… [Depuis], ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank