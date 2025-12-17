Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »
Rival un jour, rival toujours
À quelques heures de la finale de la Coupe intercontinentale face au PSG, Saúl Ñíguez n’a pas hésité à faire parler de lui. Interrogé sur une éventuelle comparaison entre Flamengo et le Real Madrid , le milieu espagnol a été catégorique. « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters » , a-t-il lâché dans un entretien à AS , estimant que l’ambiance du Bernabéu n’avait « rien à voir » avec celle du Maracanã.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer