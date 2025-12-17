 Aller au contenu principal
Coupe Arabe et Coupe intercontinentale : deux finales en moins de 24 heures au Qatar
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 10:58

Pour les nostalgiques des stades climatisés et de Morgan Freeman.

Le Qatar s’apprête à cocher une nouvelle case dans le livre des records de la FIFA. En l’espace de deux jours, l’émirat va accueillir deux finales majeures. Le 17 décembre, place à la finale de la Coupe intercontinentale . Le lendemain, celle de la Coupe arabe . Du jamais-vu à ce niveau-là, et une nouvelle démonstration de la capacité du pays à enchaîner les grands rendez-vous pour s’affirmer comme un vrai nouveau « hub » du foot.…

MH pour SOFOOT.com

