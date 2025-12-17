Le match Nigeria-RDC, qualificatif pour le Mondial, n'est peut-être pas fini
Mauvais perdants ou fins juristes ?
Éliminé par la RD Congo en finale des barrages africains (1-1, 4-3 TAB), le Nigeria n’a pas rangé le dossier Coupe du monde. La fédération nigériane (NFF) a officiellement saisi la FIFA pour contester l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais alignés lors de la rencontre du 16 novembre. Les Super Eagles estiment que ces éléments ne respecteraient pas les conditions réglementaires pour représenter la RDC.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer