Le match Nigeria-RDC, qualificatif pour le Mondial, n'est peut-être pas fini
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 10:31

Mauvais perdants ou fins juristes ?

Éliminé par la RD Congo en finale des barrages africains (1-1, 4-3 TAB), le Nigeria n’a pas rangé le dossier Coupe du monde. La fédération nigériane (NFF) a officiellement saisi la FIFA pour contester l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais alignés lors de la rencontre du 16 novembre. Les Super Eagles estiment que ces éléments ne respecteraient pas les conditions réglementaires pour représenter la RDC.…

MH pour SOFOOT.com

