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Une séance de tirs au but à 42 tirs lors d'un match de Coupe d'Italie
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 16:43
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Une séance de tirs au but à 42 tirs lors d'un match de Coupe d'Italie

Une séance de tirs au but à 42 tirs lors d'un match de Coupe d'Italie

De quoi taper un Pisolino. Le premier tour de la coupe d’Italie entre Sarnese et Ebolitana n’a pas déçu, avec un dénouement de folie entre les deux équipes . Après un match nul soporifique, au terme duquel les deux adversaires se sont quittés sur un 1-1, la séance de tirs au but s’est révélée historique. Elle a terminé sur le score lunaire de 21-20 pour Sarnese, selon la Gazzetta dello sport .

42 frappes et 41 penaltys inscrits

Les équipes ont fait tourner deux fois leur onze respectif devant le gardien adverse, tous les joueurs convertissant leurs frappes tour à tour. Un étrange manège qui a continué jusqu’à que le gardien de Sarnese arrête la dernière tentative de son homologue de l’équipe adverse . Un score insolite qui n’est cependant pas devenu la plus longue séance de tirs au but de l’histoire. En 2019, 62 tentatives avaient étés comptabilisées lors d’un match en Corée du Sud.…

ABS pour SOFOOT.com

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