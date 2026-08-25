Nantes officialise son nouveau coach
Bonjour, au revoir ? Le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Grégory Poirier sur son banc. L’ancien coach du Red Star rejoint les Canaris pour deux saisons, jusqu’en 2028 .
Poirier sort de deux saisons contrastées sur le banc du Red Star, finissant sa première à la quinzième place de Ligue 2, et la seconde, la 2025-2026, en barrages d’accession pour la Ligue 1. Dans son communiqué, le club nantais remercie Michel Der Zakarian ainsi que son staff pour « leur professionnalisme et leur engagement quotidien ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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