Nantes officialise son nouveau coach

Bonjour, au revoir ? Le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Grégory Poirier sur son banc. L’ancien coach du Red Star rejoint les Canaris pour deux saisons, jusqu’en 2028 .

Poirier sort de deux saisons contrastées sur le banc du Red Star, finissant sa première à la quinzième place de Ligue 2, et la seconde, la 2025-2026, en barrages d’accession pour la Ligue 1. Dans son communiqué, le club nantais remercie Michel Der Zakarian ainsi que son staff pour « leur professionnalisme et leur engagement quotidien ». …

ABS pour SOFOOT.com