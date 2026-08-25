Au football, comment repère-t-on un.e futur.e champion.ne ?

Crack, talent, pépite intersidérale… Le monde du football rivalise d'ingéniosité pour trouver le mot qui sied le mieux à un jeune footballeur ou une jeune footballeuse rempli de qualités. Avant de les voir à l'œuvre lors de la VINCI Mixed Cup, tournoi mixte organisé par le Paris FC et VINCI, qui fêtera sa dixième édition les 26 et 27 août prochains à Meudon (Hauts-de-Seine), reste à savoir comment les clubs professionnels les repèrent et les font grandir dans un environnement le plus sain possible, mais toujours concurrentiel.

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

Le constat, d’abord. La France, c’est Byzance. Le grand luxe, l’opulence, le faste. Dans tout le pays, les jeunes talents balle au pied se comptent par milliers. Ils et elles, ce sont les enfants de moins de 15 ans qui « ont du ballon. » Comprendre : une technique supérieure à la moyenne, une compréhension aisée du jeu, du positionnement et des attentes. Lors des dix dernières années, l’élite du football hexagonal a généré, en moyenne et par saison, plus de 400 millions d’euros de revenus sur les transferts de ses joueurs formés localement. Le Brésil, deuxième pays le plus pourvoyeur de prodiges, en est à 260. Hallucinant.…

SF pour SOFOOT.com