Une légende nantaise va donner son nom à un stade... de tennis et de handball

Une légende nantaise va donner son nom à un stade... de tennis et de handball

Lui aurait pu redresser la barre du bateau nantais. José Arribas, le coach avant qui le FC Nantes n’avait absolument rien gagné, va donner son nom à un complexe sportif dans la région nantaise. Un comble : ce n’est même pas un stade de football, comme le centre du FCN, qui portera le nom de l’entraîneur des Canaris triple champion de France (1965, 1966, 1973), mais un complexe dédié au tennis et au handball.

Le Stadium José Arribas dans la ville où il habitait

C’est à Orvault qu’on pourra trouver le futur « Stadium José Arribas », dans la ville où le coach à l’origine du jeu à la nantaise habitait pendant ses années jaune et verte, et après ses passages sur le banc des Bleus (intérim en 1966), de l’OM (1976-1977) et du LOSC (1978-1982), jusqu’à son décès en 1989. C’est dans cette même commune du nord-ouest de Nantes qu’il est enterré.…

NB pour SOFOOT.com