Il y a bien eu une erreur d'arbitrage lors de Lens-Auxerre

Il y a bien eu une erreur d'arbitrage lors de Lens-Auxerre

On est reparti sur de bonnes bases. Pour son premier débrief arbitrage de la saison, la Direction de l’arbitrage de la FFF a reconnu une erreur lors de la victoire de Lens face à Auxerre ce samedi (5-2).

Dès la 10 e minute, Arthur Piedfort avait été sanctionné pour une main dans sa surface après un duel avec Ismaëlo Ganiou, offrant à Florian Thauvin l’occasion d’ouvrir le score sur penalty. Sauf que la Fédération estime finalement que le Lensois était à l’origine du mouvement du bras de son adversaire en le tenant lors du duel. Pas de main, donc pas de penalty.…

MJ pour SOFOOT.com