Le talent fou (et inutile) de Jobe Bellingham

N’allez pas penser qu’il ne connaissait pas la Ligue des champions avant de la jouer. Jobe Bellingham n’a pas juste un bon petit blaze et une belle gueule, il n’est pas simplement un milieu de terrain de très haut niveau au Borussia Dortmund : il a une mémoire digne d’un candidat à Questions pour un champion . Son talent caché ? Pouvoir citer consécutivement tous les vainqueurs de la Ligue des champions ou de l’ancienne Coupe des clubs champions européens dans l’ordre antéchronologique, de 2026 à 1955 donc.

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NB pour SOFOOT.com