Les salariés du PSG vont toucher un beau billet pour la victoire en Ligue des champions

Les salariés du PSG vont toucher un beau billet pour la victoire en Ligue des champions

La bonne humeur ne peut que régner à Paris. Suite à l’excellente saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain sur le plan footballistique, les salariés du club vont percevoir une prime d’après les informations de L’Équipe. À hauteur de 4 772,24 euros brut pour tous , elle sera versée en deux fois, dont une partie lors de la fin du mois d’août.

Un président heureux

C’est le président Nasser al-Khelaïfi lui même qui a annoncé le versement de la belle somme à ses équipes. Ce n’est pas une première au sein du club de la capitale puisque suite au sacre en 2025, les salariés avaient perçu une somme similaire .…

AC pour SOFOOT.com