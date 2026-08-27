Ahmed Touba découvrira enfin la Ligue 1
Jamais six sans sept. Après la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Turquie, l’Italie et la Grèce, Ahmed Touba va ajouter la France à son passeport de footballeur. Le Havre a officialisé ce jeudi l’arrivée en prêt du défenseur central de 28 ans en provenance du Panathinaïkos. L’international algérien vient renforcer une arrière-garde havraise qui avait commencé sa saison par un nul face à Nice (0-0).
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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